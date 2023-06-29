«Сбер» запустил первого в мире цифрового инфлюенсера банка

«Сбер» первым среди банков представляет своего цифрового инфлюенсера — «Сберкота».

Он уже хорошо знаком большей части молодёжной аудитории банка, а скоро у него появится еще больше новых друзей, ведь «Сберкот» получил голос, современный визуал, эмоциональный интеллект и готов выйти в новые цифровые каналы с разными по формату коммуникациями. Это стало возможно благодаря технологиям 3D-моделирования, которые сделали его более инновационным и современным. Об этом CNews сообщили представители «Сбербанка».

До сегодняшнего дня «Сберкот» больше был известен как наставник и финансовый помощник. На площадке «Вконтакте» он учил своих подписчиков, как копить, тратить и пользоваться сложными финансовыми продуктами, делился мемами и дарил стикеры, чем завоевал симпатии у 14 млн пользователей. Поклонники признаются ему в любви и берут автографы. Встретить его можно и на других площадках — «Сберкот» появляется в радиоэфирах, роликах на YouTube и детских шоу на телевидении. Его подкасты слушают тысячи, а посты читают миллионы человек.

Сейчас он становится цифровым блоггером и бренд-лицом «Сбера». В новой роли digital-амбассадора «Сберкоту» поручена важная социальная миссия: обучать аудиторию финансовой грамотности и рассказывать об инновациях и технологиях, запускаемых «Сбером», а также стать маскотом номер один на российском рынке, завоевать любовь не только самых юных клиентов, но и их родителей. Технологии real time позволят ему появляться на разных цифровых платформах, вести свой прежний блог в новом, более инновационном формате, а также сниматься в рекламе, участвовать в стримах, шоу и мероприятиях, стать партнёром в онлайн-игре, встретиться со своими поклонниками в метавселенной, пообщаться, сделать селфи, пройти квест и получить призы.

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ПАО «Сбербанк» — основным акционером банка является Министерство финансов России, владеющее 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Филиальная сеть банк составляет около 14 тыс. точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.