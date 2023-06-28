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Модульбанк запустил сервис для удаленных закупок товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане

Модульбанк запустил новый сервис для продавцов на маркетплейсах: закупки товара в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане под ключ. Банк работает с 1000+ производителей, возьмет на себя поиск и закупку любого количества товара и доставит его в любой город России в срок от трех дней. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка.

Банк подберет поставщика или производителя по заданию: достаточно прислать ссылку на интересующую карточку на маркетплейсе, AliExpress, TaoBao и даже просто фотографию нужного товара. Менеджер Модульбанка найдет товар, на месте проверит его на брак, пришлет фото и видео-обзор товара, при необходимости отправит в Россию образцы. Далее закупит товар, организует доставку и поможет с оформлением товара. Для клиентов Модульбанка услуга стоит дешевле, а открытие счета в Модульбанке занимает несколько минут.

«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане готовую одежду и пошив под запрос. В Турции – также одежду, а еще ткани, текстиль. Среди этих стран Турция чуть дороже с точки зрения закупок. Везем товар морем, железной дорогой, отправляем фурами или самолетами. То есть по логистике можно подобрать или быстрый вариант, или более выгодный», – сказала Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Для комплексной работы с маркетплейсами у Модульбанка есть селлер-тарифы. Они включают банковские услуги, включая возможность вести расчеты с контрагентами в 13 валютах.

Также тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек.

Селлер-тарифы включают услуги профессиональных бухгалтеров с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 млн руб. в месяц, тариф «Селлер Pro» для магазина с оборотом до 5 млн руб. в месяц и тариф «Селлер Top» для опытных продавцов. Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7.

В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты – также от 0 руб.

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Модульбанк – банк для предпринимателей. С 2014 г. разрабатывает финансовые продукты и нефинансовые сервисы. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц за 0,75%, систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая обеспечивает защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 г. Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги.

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