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ДОМ.РФ завершает тестирование российской ОС «Аврора»

К 20 июля 2023 г. в ДОМ.РФ завершат проверку функционала и исправности ИТ-сервисов на базе отечественной системы «Аврора».

Операционная система «Аврора» – разработка российской компании «Открытая мобильная платформа». Она представляет решение с кодом на ядре Linux со встроенной системой шифрования данных. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, зарегистрирована в Роспатенте и сертифицирована в соответствии с требованиями регуляторов.

«Мы продолжаем плановую работу по повышению уровня импортонезависимости всей ИТ-инфраструктуры ДОМ.РФ. Совместимость наших ИТ-сервисов с российской операционной системой – один из элементов этой работы. Сейчас мы тестируем функционал мобильных приложений, чтобы убедиться в качественной и бесперебойной работе сервисов. По сути, задача сводится к полной интеграции всех мобильных приложений ДОМ.РФ с российской ОС и переходу на нее наших клиентов в любой момент», – отметил заместитель директора по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Антон Петухов.

Благодаря используемой модели BYOD массово переводить своих сотрудников на новые смартфоны в компании не планируют. На данный момент в рамках тестирования ИТ-сервисов оценивается работа мобильных приложений, ОС и маркетов на наличие ошибок и уязвимостей.

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