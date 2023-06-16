«Сбер» представил решение для бизнеса по совместной разработке ПО

На ПМЭФ-2023 старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о решении для бизнеса по совместной разработке ПО в облачной среде на базе Platform V Works — специализированного семейства продуктов для эффективного управления производственным процессом. Теперь инструменты Platform V Works можно развернуть не только на инфраструктуре клиента, но и потреблять по облачной модели, что дает возможность применять решение в компаниях с различным ИТ-ландшафтом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Данный подход позволит бизнесу оптимизировать ресурсы и значительно ускорять релизные циклы.

Platform V Works импортозамещает популярные решения для построения производственного процесса и совместной разработки, которые в большинстве своем были представлены зарубежными вендорами, ушедшими с российского рынка. Чаще всего для этих задач использовались продукты компании Atlassian, например, Jira и Confluence. Решение Сбербанка позволяет сократить время вывода продуктов и обновлений на рынок до семи раз.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Российские инструменты семейства Platform V Works помогают компаниям самостоятельно или совместно с партнерами создавать продукт в единой среде по заданным правилам и методологиям, обеспечивая эффективность, скорость и высокое качество разработки. Такой подход позволит значительно ускорить релизные циклы. Возможность бесшовной миграции и удобные модели поставок позволяют использовать решение в компаниях любого масштаба».

Platform V Works представляет собой полный производственный конвейер состоящий из 12 инструментов для разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Решение включает в себя компоненты для управления проектами, задачами, релизным конвейером, инструменты для анализа качества кода и лицензионной частоты, версионного хранения кода, разработки заглушек для API и репозиторий дистрибутивов. Все компоненты интегрированы друг с другом и обеспечивают сквозной производственный процесс.

Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, а также может поставляться отдельно.