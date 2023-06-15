«Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и «Россети Сибирь» заключили соглашение о сотрудничестве в области использования «зеленых» технологий на территории Сибирского федерального округа (СФО). Документ подписали старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники договорились совместно реализовывать в Сибири ряд экологических проектов – от создания безопасных хабов зарядки электромобилей в городах и крупных населенных пунктах до обеспечения автономного подключения к электроэнергии отдаленных объектов банковской инфраструктуры.

В частности, сеть электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей будет базироваться на площадках у офисов «Сбера» в СФО. Первая ЭЗС уже установлена у главного офиса Сбербанка в Красноярске. Новые ЭЗС со временем должны стать частью развитой макрорегиональной электрозарядной системы. Это будет способствовать росту доли экологичного транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: «Работа над улучшением экологической ситуации имеет много направлений. Электротранспорт – одно из них. В портфеле «Сбера» уже есть проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставок электромобилей и электросамокатов в разных регионах России. Согласно сценарию концепции развития электротранспорта, к 2030 г. по российским дорогам будет ездить более 1,4 млн электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе».

Павел Акилин, генеральный директор «Россети Сибирь»: «Формирование электротранспортной инфраструктуры стимулирует рост числа электромобилей на дорогах Сибири. Нашим деловым партнером в этом экологическом проекте стал именно «Сбер» – организация с высокой социальной ответственностью. Среди посетителей офисов Сбербанка много владельцев электротранспорта, а значит потенциальных пользователей ЭЗС».