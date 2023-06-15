«Сбер» и Дептранс Москвы начали тестировать электронные путевые листы для водителей

Цифровая платформа «Сберкорус» (дочерняя компания «Сбера») и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы начали пилотный проект по использованию электронных путевых листов (ЭПЛ). В тестировании примут участие 150 водителей наземного городского транспорта столицы. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В путевом листе содержится информация о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса или электробуса. Ежедневно в автопарках столицы создается порядка 7500 бумажных путевых листов.

В ходе тестирования водители Мосгортранса будут получать ЭПЛ в специальном приложении, после чего документы будут загружаться в государственную информационную систему ГИС ЭПД систему, доступ к которой есть у Минтранса, Минцифры, МВД, Ространснадзора и Федеральной налоговой службы.

Водителям больше не придется заполнять бумажные путевые листы, а значит, они смогут быстрее выйти на маршрут. Кроме того, отказ от бумажных документов поможет сохранить российские леса.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «В будущем цифровизация транспортных документов затронет все направления перевозок. Мы видим, что это тренд не только коммерческого рынка — государственные предприятия тоже осознают преимущества отказа от бумаги. «Сбер» продолжает совершенствовать сервисы, которые помогают водителям и компаниям-перевозчикам повысить эффективность и скорость работы, а также безопасность хранения и передачи данных. Хочу поблагодарить за доверие наших коллег из Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Думаю, что пилотный проект сложится успешно, и новая технология будет внедрена в промышленную эксплуатацию».

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, автобус Мосгортранса уже совершил первый в России рейс с использованием электронного путевого листа, сейчас испытывается сразу три варианта программного обеспечения от российских ИТ-компаний.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта: «Мы улучшаем условия труда наших сотрудников, ведь это напрямую влияет на качество обслуживания пассажиров. Применение электронных путевых листов ускорит выход водителей на маршрут, в год они сэкономят 2,5 дня своего времени. Кроме того, исчезнет необходимость тратить на документы 1,5 тонны бумаги в месяц. По итогам пилотного проекта планируем начать полный переход Мосгортранса на электронные путевые листы. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по интеграции новейших ИТ-решений в работу Московского транспорта».

В 2021 г. «Сбер» и «Сберкорус» разработали логистическую платформу «Транспортный ЭДО», с помощью которой можно обмениваться не только ЭПЛ, но и электронными транспортными накладными и другими логистическими документами. Чтобы начать ею пользоваться, надо оставить заявку на сайте «Сберкорус»а. В 2022 г. компания стала официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Сберкорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая поможет организовать любой бизнес-процесс без бумажных документов. Благодаря работе «Сберкорус»а спасено уже 1,7 млн деревьев.

ГУП «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов, в том числе 79 электробусных, 16 ночных и 17 экспресс-маршрутов. Каждый день ими пользуются около 3 млн пассажиров.