Банк «Синара» значительно сократил потребление бумаги благодаря цифровым технологиям

Банк «Синара» в перспективе намерен полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами. Это не только намного быстрее и удобнее за счет экономии времени на печати и подписании каждой страницы, это помогает сохранить планету. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

94% контрагентов банка «Синара» уже используют электронный документооборот (ЭДО), и существенно экономят на издержках. В 2022 г. была реализована возможность открытия вклада без бумажного договора в офисе легкого формата. Для пополнения вклада даже не требуется касса, клиент может все сделать через банкомат не посещая офис.

Уже сейчас переход банковских офисов на безбумажные технологии позволяет сократить использование бумаги как минимум на 10%, в дальнейшем этот показатель будет расти. Экологический вклад – это сохранение 11 тыс. деревьев в год, или в пересчете на бумагу около 10 двадцатитонных КАМАЗа забитых под завязку документами.

«Использование электронных документов снижает риск человеческого фактора, а банку проще контролировать документы через ЭДО. Цифровизация повышает доступность финансовых услуг, оперативность совершения сделок и снижает их стоимость. Банк «Синара» заботится об экологии и стремится улучшить качество сервисов, поэтому мы продолжим углублять цифровизацию», – сказала Лариса Ларионова, директор операционного департамента Банка Синара.

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Банк «Синара» – региональный российский банк. Является центром банковской группы, в состав которой входят калужский Газэнергобанк, информационно-технологическая компания SKB_Lab, микрокредитная компания «СКБ-финанс». В периметре ПАО «Банк Синара» также развивается Делобанк — банк для предпринимателей, обеспечивающий полностью дистанционное управление финансами.