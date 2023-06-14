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«Сбер» представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»

«Сбер» представил новое решение на основе технологий искусственного интеллекта – геоаналитическую платформу «Геометрия».

Нейросеть выполняет препроцессинг (предварительную обработку) спутниковых снимков, размечает отдельные объекты (например, поле, лес, здание и др.) и определяет их свойства по различным параметрам. Представленная на платформе разметка даёт возможность создавать прикладные ИИ-модели, существенно экономя время на разработку. При использовании такого подхода создание ИИ-модели происходит в четыре раза быстрее по сравнению с разработкой аналогичной модели с нуля.

Платформа может применяться для решения широкого спектра задач — от климатического мониторинга и прогнозирования урожая до мониторинга свободных мест на парковках, выявления изменений в городской застройке и помощи в выборе локаций для открытия новых бизнес-объектов.

Сегодня на платформе уже доступно 12 видов объектов, в разработке — ещё более 30. Реализован ряд пилотных проектов.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Геоаналитика на основе искусственного интеллекта помогает решать огромный спектр прикладных задач, особенно если есть универсальная платформа. Именно такое решение разработала команда Sber AI. Оно актуально в лесном и городском хозяйстве, на стройках, в земледелии и животноводстве, климатологии и других сферах. Платформа “Геометрия” отлично подходит для верификации статистики — например, качества дорожного строительства, урожайности полей, состояния Северного морского пути, а также для мониторинга реализации национальных проектов. В будущем на базе платформы коммерческие и государственные организации смогут разрабатывать собственные геоаналитические приложения».

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