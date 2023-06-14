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Цифровизация ИТ в банках
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«Сбер» предоставил разработчикам бесплатный доступ к симулятору для рекомендательных систем Sim4Rec

«Сбер» открыл всем желающим свою инновационную разработку — библиотеку Sim4Rec, которая способна использовать генеративный искусственный интеллект для моделирования реакции пользователя на предложения рекомендательной системы на основе синтетических данных. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Генеративный искусственный интеллект может не только создавать картинки или текст, но и решать менее типовые задачи, такие как симуляция действий клиента, создание цифрового двойника пользователя. Библиотека представляет пользователя в виде модели и симулирует его действия с учетом истории просмотров, контекста, заказанных товаров или услуг.

Решение Sim4Rec разработано совместно исследователями «Сбера» и «Национального центра когнитивных разработок» университета ИТМО — центра компетенции НТИ. Sim4Rec может применяться для обучения, тестирования и оценки качества рекомендательных систем. Поскольку данные генерируются синтетически (программно), библиотека обеспечивает конфиденциальность персональных данных и позволяет обучать рекомендательные алгоритмы, не тестируя их на реальных пользователях.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы понимаем, что гонка за искусственным интеллектом в самом разгаре, и время здесь — ключевой фактор. Именно поэтому мы последовательно выступаем за обмен лучшими практиками и инструментами, которые ускоряют развитие новых технологий и помогают России выходить на лидирующие позиции в этой индустрии. Наш симулятор Sim4Rec помогает разработчикам быстрее совершенствовать рекомендательные системы, работая с синтетическими данными, — это надежно, эффективно и безопасно».

«Сбер» регулярно делится результатами своих исследований в области искусственного интеллекта с сообществом и исследователями. Ранее компания вывела в открытый доступ такие библиотеки, как LightAutoML, RePlay, PyTorch-LifeStream и ряд решений в сфере обработки естественного языка.

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