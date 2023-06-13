Росбанк запускает альтернативу мобильным приложениям

Росбанк запускает новое мобильное веб-приложение, призванное изменить взаимодействие клиентов с банковскими услугами. Об этом CNews сообщили представители Росбанка.

«Росбанк онлайн» – веб-приложение, включающее в себя современные технологии, интуитивно понятный и привычный пользователям дизайн. Оно хранит в себе функции и услуги, которые позволяют физическим лицам управлять своими финансами без установки приложения на смартфоны.

Ключевыми особенностями мобильного интернет-банка являются быстрая авторизация по лицу, пальцу (Face/Touch-id для iOS) или ПИН-коду, возможность работы в режиме приложения, без лишних элементов управления браузера (при создании ярлыка на экране «Домой»), высокая скорость работы и привычный интерфейс со всеми необходимыми функциями для ежедневного использования.

«Новый мобильный интернет-банк представляет собой важную веху в нашем стремлении предоставлять качественные банковские услуги в цифровую эпоху. Мы вложили значительное время и ресурсы в разработку платформы, которая не только соответствует ожиданиям клиентов, но и превосходит их. Мы уверены, что новое веб-приложение расширит возможности наших клиентов, предложив им быстрый доступ к своим финансам и открыв новые возможности», – отметил Вячеслав Дусалеев, директор по розничному бизнесу Росбанка.

Клиенты Росбанка уже сейчас могут получить доступ к новому мобильному интернет-банку. Авторизация в новом интернет-банке, как и ранее, возможна по логину, номеру счета или карты. Дополнительной регистрации при этом не требуется.

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Росбанк обслуживает порядка 1,6 млн розничных клиентов, около 84 тыс. клиентов малого бизнеса и более 13 тыс. клиентов корпоративного бизнеса более чем в 59 регионах России. Сеть банка насчитывает более 176 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных.