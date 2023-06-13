CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal

Азиатско-Тихоокеанский банк подключился к торговой платформе RuTerminal.

Используя инструменты и сервисы платформы RuTerminal от компании SoftWell, банк сможет заключать сделки на межбанковском внебиржевом рынке. Благодаря этому доступ клиентов к финансовым сервисам стал проще и надежнее.

Платформа RuTerminal позволяет трейдерам АТБ проводить финансовые транзакции на межбанковском внебиржевом рынке максимально оперативно; работать со всеми видами финансовых продуктов и их производными – от ценных бумаг и депозитов до конверсионных операций.

«Мы сотрудничаем с SoftWell уже более 10 лет, и активно используем в работе практически все продукты компании. Наши клиенты оценят возможности новой системы, ведь работать стало быстрее, а главное ещё безопаснее», – отметил Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, Азиатско-Тихоокеанского банка.

«С уходом иностранного банковского ПО, трейдеры остались без привычных средств мониторинга и аналитики. Разработав RuTerminal, мы смогли предложить участникам рынка эффективный и надежный инструмент проведения сделок, управления ими. Сегодня к платформе подключены более 70 участников – это банки, корпорации и брокеры. Мы продолжим совершенствовать систему и расширять набор услуг, отвечающий запросам игроков рынка», – сказал Анатолий Карпов, генеральный директор SoftWell.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

ВТБ инвестировал 291,3 млрд рублей в цифровую трансформацию

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

США начали атаку на криптобиржи. За два дня власти завалили их исками

ВТБ представил рынку новую систему работы с инновациями

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще