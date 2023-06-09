«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей

«Юmoney» выпустила карты и платёжные стикеры для детей.

Пользователи «Юmoney» могут заказать своим детям в возрасте от шести до 14 лет детскую пластиковую карту и платёжный стикер. Карта и стикер привязываются к новому или текущему кошельку родителей, чтобы они могли контролировать траты ребёнка.

Так, родители смогут видеть в мобильном приложении или на сайте «Юmoney» баланс своего ребёнка, просматривать историю операций, получать push-уведомления о тратах и, если нужно, устанавливать лимиты на покупки, переводы и снятие наличных.

Для ребёнка собственная карта — это шаг к финансовой грамотности. Он учится платить в обычных и онлайн-магазинах, переводить деньги с карты на карту, получать кэшбэк баллами. В «Юmoney» можно получать 5% в категориях месяца и 1% — за остальные покупки.

Выпустить детскую карту и платёжный стикер можно на сайте «Юmoney» за несколько минут. Возможна доставка почтой в любые города России и десятки стран мира. Цена за пластиковую карту — от 399 руб., за стикер — от 699 руб. В эту сумму входят выпуск, доставка и обслуживание в течение пяти лет.

«Юmoney» создаёт сервисы для всей семьи. Наша детская карта и платёжный стикер дополняют семейный банкинг, и управлять финансами становится ещё удобнее. Под наблюдением родителей ребёнок учится самостоятельно распоряжаться своими карманными деньгами. Ему не нужно носить с собой наличные, а при желании можно подключить карту к Mir Pay или наклеить платёжный стикер, чтобы оплачивать покупки смартфоном», — сказал Андрей Васильев, руководитель направления карточных продуктов «Юmoney».