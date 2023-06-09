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В офисах «Сбера» можно бесплатно установить полезные сервисы на смартфон

Во всех офисах «Сбера» в Санкт-Петербурге теперь можно установить на смартфон «Сбербанк онлайн» и другие полезные сервисы. Сотрудник банка поможет провести необходимые настройки и запустить приложения. Услуга бесплатная. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В банке клиенты могут подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам «Сбера», получить консультацию по установке магазина приложений для Android.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «Мы видим, что некоторые клиенты испытывают затруднения при установке необходимых сертификатов, приложений и настроек смартфона, поэтому оказываются без важных для них инструментов только потому, что не знают, куда им обратиться. Теперь можно прийти в «Сбер» и решить такие вопросы. Мы прогнозируем, что услуга будет востребована у петербуржцев, особенно у старшего поколения, и к тому же повысит кибербезопасность наших клиентов. Всю техническую и консультационную помощь нашим клиентам мы будем оказывать совершенно бесплатно».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России – Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

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