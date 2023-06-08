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80% ипотечных сделок «Сбера» одобряют роботы-юристы «Домклика»

В «Сбере» 80% сделок в ипотеке уже одобряется роботом-юристом «Домклика», а к концу 2023 г. этот показатель достигнет 90%. Об этом сообщил исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов.

Робот-юрист — это алгоритм, который проверяет все обременения и право притязания по объекту недвижимости, а также законность перехода права собственности от продавца к покупателю. Сегодня робот-юрист помогает оптимизировать работу человека-юриста в банке, благодаря чему срок выхода клиентов на сделку сократился с четырёх дней до двух.

Дмитрий Чернов, исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Проверка одного объекта недвижимости у робота-юриста в среднем занимает 1,5 минуты. В будущем мы планируем передать этого робота партнёрам «Домклик», так что предварительное одобрение объекта будет на их стороне. Это поможет ускорить выдачу ипотеки клиентам «Сбера».

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