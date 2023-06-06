«Сбер бизнес софт» разработал CRM-систему для фармкомпании «Панбио фарм»

Компания «Сбер бизнес софт» в рамках стратегического сотрудничества с одной из ведущих фармацевтических компаний в России — ООО «Панбио фарм» (PBF) — разработала отраслевую CRM-систему на основе платформы SberCRM. Автоматизированная система не только импортозамещает западное решение, но и значительно улучшает клиентские пути за счет полной адаптации под специфику деятельности конкретной компании. Основная задача созданной платформы — автоматизация деятельности фармпредставителей, работающих в «полях», для повышения эффективности бизнеса компании. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

SberCRM обеспечивает ключевые для фармотрасли бизнес-процессы, поддерживает высокую мобильность персонала благодаря использованию веб-версии и приложений для планшетов на iOS и Android, а также созданию новых процессов «на лету» во встроенном конструкторе.

Новая CRM-система — многофункциональный мобильный «офис» для медицинских представителей. Она помогает планировать активности, строить оптимальные маршруты, быстро создавать презентации, взаимодействовать с клиентами в наиболее выгодных для них сценариях. Помимо классических инструментов управления задачами и эффективностью в CRM, система собирает детальную аналитику и позволяет работать с персональной оценкой каждого мед. представителя, а встроенный модуль геймификации помогает дополнительно повышать результативность.

Платформа SberCRM для «Панбио фарм» разработана на облачной архитектуре, что особенно важно с учетом планов компании по значительному росту числа пользователей. При этом система стабильно работает при любых нагрузках и обрабатывает запросы намного быстрее, чем решение, которое фармацевтическая компания использовала до внедрения SberCRM.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Мы высоко ценим сотрудничество с нашим партнером — "Панбио фарм". Глубоко погрузившись в бизнес-процессы компании, мы инвестировали наши лучше интеллектуальные мощности в разработку и внедрение платформы, максимально адаптированной под ежедневные потребности фармкомпании. Вместе нам удалось разработать передовое и гибкое CRM-решение, которое легко масштабировать и технологически развивать в соответствии с бизнес-задачами нашего взаимодействия».

Шарма Мукеш Деодутт, генеральный директор «Панбио фарм»: «Мы нуждались в принципиально новом подходе к разработке, в надежном партнере, который сможет осуществить все наши идеи. Мы рады продуктивному сотрудничеству со «Сбер бизнес софт». Благодаря новой CRM-системе мы получаем новое качество процессов планирования и коммуникации для достижения желаемых бизнес-результатов и целей. На основе SberCRM нам удалось создать платформу, которая в перспективе может стать лучшей CRM для фармацевтической отрасли в России».