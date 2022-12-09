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Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций»

Акселератор ВТБ стал победителем XII ежегодной премии в области инноваций «Время инноваций-2022». Жюри отметило созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг».

С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселераторединое окно для работы с инновациями с открытого рынка. Команда предоставляет сервис полного цикла — от поиска и экспертизы технологических решений стартапов до реализации пилотных проектов по их апробации. Цель таких пилотов — быстрая проверка технологической зрелости решений, их функциональности и потенциального эффекта от внедрения.

«Создание Акселератора ВТБ поставило на поток привлечение в банк технологических инноваций с открытого рынка. Быстрая апробация решений позволяет банку в числе первых на рынке встраивать лучшие технологии и продукты стартапов в клиентские пути и внутренние бизнес-процессы. Здесь российские стартапы получают глубокую отраслевую экспертизу своих решений и возможность наладить стратегическое партнерство с банком. Мы сумели пройти путь от очень осторожного отношения внутренних заказчиков к самой идее Акселератора на старте, в 2019 году, к высокому уровню заинтересованности и появлению “серийных” заказчиков пилотных проектов со стартапами», — рассказывает директор Акселератора ВТБ Наталия Дегтярева.

Сегодня в базе Акселератора ВТБ 2,5 тыс. стартапов. За три года работы более 80 из них запустили пилотные проекты с банком. Сервисы и экспертиза Акселератора ВТБ оказались как никогда востребованными в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора.

С начала 2022 года команда Акселератора ВТБ рассмотрела и оценила почти 300 технологических стартапов с российского рынка, работающих в самых разных направлениях — от VR-технологий до искусственного интеллекта. Запущено более 25 пилотных проектов с технологическими компаниями. Запуски осуществляются в режиме fast track, средняя продолжительность пилотирования составляет три месяца.

Число подразделений-заказчиков за последний год выросло до 60, многие из которых на регулярной основе пользуются сервисами Акселератора. Сегодня показатель конверсии пилотных проектов в промышленные внедрения составляет более 30%, что превышает среднерыночный уровень.

В распоряжении Акселератора — собственная технологическая песочница, отвечающая всем требованиям ВТБ по информационной безопасности. Таким образом, время последующей интеграции решения с процессами и системами банка значительно сокращается.

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