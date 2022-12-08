CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр

Компания «Динамика» внедрила в работу банка «Долинск» один из компонентов Dynamika Фронт-офис — call-центр. Интерфейс программы позволил сотрудникам контактного центра получать данные по клиенту и банковским продуктам в один клик. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

КБ «Долинск» (АО)— это коммерческий банк в Сахалинской области, основанный в 1990 г. На постоянной основе обновляет свою техническое обеспечение, внедряет новые банковские продукты и технологии.

Компания «Динамика» за два месяца реализовала Dynamika call-центр в банке «Долинск». Сотрудники контактного центра стали оперативнее консультировать клиентов — физических лиц по основным вопросам и быстро выполнять ряд распространенных операций, например, блокировку карт и консультации по счету.

Начальник управления дистанционного сервиса банка «Долинск» Екатерина Ковтун: «В результате внедрения программного обеспечения в работу контактного центра банка “Долинск” сотрудники оценили удобство интерфейса и скорость поиска необходимой информации по ФИО и номеру телефона клиента. Быстрый отклик программы позволил качественно обрабатывать запросы при обращении в контактный центр и выполнять основные операции в разы быстрее. Кроме этого, хотела бы отметить высокую вовлеченность команды “Динамика” в реализацию нашего проекта. Коллеги своевременно реагировали на запросы и всегда были открыты к диалогу».

Сотрудничество компании «Динамика» с банком «Долинск» продолжается. Планируется внедрение нескольких решений — Dynamika CRM и «Dynamika фронт-офис», которые помогут оцифровать и сделать эффективнее коммуникации с клиентом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» отсудил у «Связного» 840 миллионов

В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают

Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Российский SAP разгромил в суде американский газодобывающий проект, взыскав с него свыше 2 млн евро

Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще