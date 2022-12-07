«Сбер» и X5 Group помогут получить наличные в «Пятёрочке»

«Сбер» совместно с X5 Group запустил сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятёрочка». Сервис запущен в более чем 13 тыс. «Пятёрочек» по всей стране. Всего в России сейчас свыше 19 тыс. магазинов этой сети — в оставшихся услуга появится в I квартале 2023 г.

С марта 2022 г. снимать наличные можно на кассах супермаркетов «Перекрёсток» (также входит в X5 Group). За это время выдано 216 млн руб., совершена 101 тыс. трансакций.

Клиенты «Сбера» могут снять до 5 тыс. руб. за один раз и до 20 тыс. руб. в сутки, причём без комиссии. Лимиты, комиссии и ограничения по картам других банков устанавливаются банками-эмитентами.

Чтобы снять нужную сумму, покупателю необходимо сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна 100 руб. и не превышать 5 тыс. руб. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Мы давно сотрудничаем с X5 Group по разным направлениям. Запущенный в марте этого года проект с "Перекрёстком" оказался популярным, поэтому мы решили растиражировать его в сети "Пятёрочка". Наша задача — расширить доступ людей к финансовым услугам с помощью простых и удобных инструментов».

Всеволод Старухин, главный финансовый директор X5 Group, отметил: «За восемь месяцев пилотирования данного проекта X5 Group собрала в регионах большое количество позитивных откликов. Анализ показывает, что возможность получения средств на кассах очень востребована, особенно в регионах с небольшим количеством банкоматов. Данный сервис позволяет жителям экономить время, совмещая покупку продуктов с получением наличных».

X5 Group — российская розничная торговая компания, управляющая популярными продуктовыми торговыми сетями, включая «Пятёрочку», «Перекрёсток» и «Чижик».