ForteBank совместно с Databorn автоматизировал процессы бюджетирования

ForteBank совместно с консалтинговой компанией Databorn завершил проект по автоматизации процессов планирования и бюджетирования при помощи платформы IBM Planning Analytics.

Новая платформа позволяет в многопользовательском режиме работать с единым массивом данных, формировать бюджет с учетом онлайн-изменений, оперативно создавать пользовательские сценарии с анализом what-if, интегрироваться с внешними реляционными источниками данных и настраивать процессы согласования, в частности, перераспределений бюджетов по маршрутам.

Алия Дыканбаева, первый заместитель председателя правления, CFO ForteBank, сказала: «Совместно с Databorn мы выбрали подход с предварительной фиксацией методологии в формате эталонных и привычных моделей Excel. Это позволило нам (как пользователям, так и консультантам) видеть требования в формате работающей модели еще до старта реализации модели в IBM и вовремя вносить корректировки. Нам был понятен процесс пользовательского тестирования, предложенный экспертами Databorn, потому что основным критерием была именно схожесть с эталонами».

Модули в эксплуатацию вводились поэтапно. В первую очередь, были реализованы итоговые отчеты, что позволило как можно раньше перейти к работе с целевой системой ключевым пользователям. Отдельные модули вводили в эксплуатацию постепенно, и это не сказалось на работе ключевых пользователей, так как были заменены только источники данных для итоговых отчетов с внешних расчетных моделей на внутренние.

Андрей Суставов, директор Databorn, сказал: «Это первый проект Databorn в области FI в Казахстане, но далеко не первый в принципе. Мы применили лучшие подходы из опыта на аналогичных проектах, взяв за основу эталоны и принцип поэтапного внедрения, выбрали наиболее подходящую технологию из имеющихся на рынке. Это была интересная и плодотворная работа, банк выделил профессиональную команду, которая быстро и компетентно реагировала на пререквизиты и закрывала вопросы. Все это позволило успешно и в сжатые сроки реализовать сложную систему полного цикла бюджетирования».

После внедрения банк может пользоваться моделью в большей детализации, например, анализировать кредитный портфель по поколениям, детальным продуктам, планировать бюджет ФОТ до сотрудника, вести процесс перераспределения бюджета. Инструмент прослеживания значений позволяет отобразить логику расчета итоговых значений от входных данных, повышая доверие к рассчитанным значениям и сокращая количество итераций согласования бюджета.

В настоящий момент ForteBank и Databorn работают над развитием системы, в частности, увеличивают детализацию моделей по основной деятельности, расширяют автоматизацию процессов в расходной части. В ближайшей перспективе – развитие HR-модели с добавлением нового аналитического разреза. Также планируется увеличение детализации планирования до точки продаж, построения мотивационных планов.