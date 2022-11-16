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Спикер компании «ФлексСофт» выступил на FINOPOLIS 2021/22

10 ноября на Открытой сцене форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021/22, проводимого Банком России в Москве, Юрий Кащук выступил с докладом «Core-banking в эпоху цифровизации и импортозамещения».

Юрий рассказал о ключевой проблеме банковской инфраструктуры – устаревшей Core-banking системе, тормозящей развитие и внедрение инноваций, и каким образом правильная современная архитектура банковского ядра влияет на цифровизацию и импортозамещение. Спикер выделил необходимые качества современной архитектуры: сверхвысокую производительность, установку обновлений без остановки системы, встроенные low-code-инструменты.

Банковская платформа современной архитектуры – это надежный фундамент для стабильного развития банка на многие годы. Примером такой банковской платформы служит флагманский продукт компании «ФлексСофт» «Платформа FXL», которая соответствует всем необходимым требованиям для построения высокопроизводительной архитектуры современного банка. Решение обеспечивает полную автоматизацию и цифровизацию банковского сектора и отвечает требованиям эффективного импортозамещения. Инновационная архитектура платформы обеспечивает обработку сверхбольших объемов данных в режиме онлайн. Платформа отказоустойчива, имеет встроенный low-code-инструментарий, обеспечивающий гибкость настроек и быструю адаптивность под требования бизнеса, функционирует в режиме 24/7 с возможностью установки обновлений и закрытия операционного дня без остановки системы. Токен: Pb3XmBtztAHfXQ9YcxBKNAxJBDqrqvYJP6J7Z8rРекламодатель: АО «ФлексСофт»ИНН/ОГРН: 7702345922/1037702009498Сайт: https://flexsoft.com/

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