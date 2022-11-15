«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management

«Быстробанк» внедрил российскую облачную платформу для управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). С новым решением организация автоматизировала процессы прогнозирования нагрузки и планирования рабочих смен операторов. Теперь контакт-центр обрабатывает 80% входящих звонков в течение 20 секунд, а трудозатраты на построение рабочих графиков сократились в четыре раза.

Naumen WFM использует статистические данные по звонкам, чтобы строить точные прогнозы количества входящих обращений и составлять оптимальные графики работы для 20 операторов банка. При планировании система учитывает загрузку персонала контакт-центра в разных каналах и особенности рабочих смен. Платформа также позволяет эффективно распределять нагрузку и перерывы в течение дня. Благодаря оптимизации трудовых ресурсов с помощью системы Naumen WFM контактный центр увеличил долю продуктивного времени оператора до 75–78% и снизил уровень пропущенных звонков (LCR) до 5%.

В системе операторам доступен личный кабинет, где можно уточнить свое расписание в режиме реального времени, а также сделать запросы на обмен сменами. С внедрением решения сотрудники контакт-центра получили еще одну важную функциональную возможность — контроль своего рабочего времени за счет отслеживания часов выработки.

«До внедрения Naumen WFM процессы прогнозирования и планирования персонала велись вручную. У нас небольшой контактный центр, и любые отклонения в нагрузке сразу сказываются как на уровне сервиса (SL), так и на уровне пропущенных звонков (LCR). Банк нуждался в системе, которая более чувствительно распределяет персонал в шаге 15–30 минут. Решение от Naumen максимально прозрачно для руководителя и супервизора и позволяет оперативно реагировать при изменениях нагрузки и неточностях в графике. Кроме того, нам стала доступна опция онлайн-мониторинга, которая позволяет эффективно контролировать дисциплину операторов», — сказала Наталья Галкина, руководитель контактного центра «Быстробанка».

«Облачная версия Naumen WFM полностью покрывает потребности в управлении рабочим временем персонала небольших контактных центров. Это первое облачное решение WFM в России, предназначенное для быстрого запуска без затрат на ИТ-инфраструктуру, ее поддержку и содержание штата профильных специалистов», — отметил Роман Беляев, руководитель направления Naumen WFM.