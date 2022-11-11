Клиенты «МТС банка» могут дистанционно оформить овердрафт для бизнеса

«МТС банк» сообщил о запуске дистанционного оформления овердрафта для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через мобильное приложение «МТС банк бизнес» или интернет-банк. При наличии одобренного предложения от банка клиенту достаточно заполнить заявку и дистанционно подписать договор – средства поступят на счёт в тот же день.

Для оформления овердрафта в мобильном приложении «МТС банк бизнес» или интернет-банке достаточно кликнуть на баннер с одобренным предложением от банка и заполнить заявку. После её подтверждения необходимо подписать договор с помощью SMS-кода.

Для оформления овердрафта не нужно залога и поручителя. Сумма одобренного лимита рассчитывается индивидуально и составляет от 200 тыс. до 1,5 млн руб. на срок до 36 месяцев. Процентная ставка – от 14% годовых в рублях зафиксирована на весь срок действия договора. Никаких дополнительных платежей не взимается.

«Овердрафт поможет предпринимателям расплатиться с контрагентами, даже когда собственных средств на счете недостаточно, – отметила руководитель кластера малого бизнеса «МТС банка» Надежда Панчурина. – Упрощённый процесс оформления в виде уже одобренного предложения помогает нашим клиентам не тратить время на посещение офиса, подготовку документов, а значит своевременно закрывать кассовые разрывы и не ставить на паузу расчеты с контрагентами, вовремя пополняя товарные запасы».

Дополнительные преимущества использования овердрафта открываются, если к расчетному счету выпустить корпоративную карту «МТС Business». Карта доступна на пластиковом носителе и в виртуальном формате. С ней клиенты могут не тратить время на снятие наличных и оформление платежных поручений, а безопасно платить как в точке продаж, так и в интернете. Чтобы погасить задолженность по овердрафту, достаточно пополнить карту любым удобным способом.