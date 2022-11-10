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«Почта банк» и группа Т1 объявили о сотрудничестве

Российская ИТ-компания Т1 и «Почта банк» заключили соглашение об инновационно-технологическом сотрудничестве.

Компании объединяют научно-технические ресурсы и экспертизу для производства востребованных в условиях цифровой экономики программных продуктов и ИТ-решений. Для этого, в частности, создаются выделенные совместные центры разработки. В рамках стратегического сотрудничества партнеры планируют реализовывать совместные взаимовыгодные технологические и инновационные проекты в условиях цифровой экономики. Также одной из задач партнерства станет популяризация российских цифровых продуктов, созданных на базе решений с использованием открытого кода.

«Долгосрочное партнерство с ведущим российским ИТ-игроком будет способствовать успешному внедрению инновационных технологий и решений в «Почта банке». Мы – банк с масштабной региональной сетью по всей стране, поэтому для нас первостепенную важность имеет постоянное развитие и унификация ИТ-инфраструктуры, стабильность работы всех систем. Уверен, что в рамках совместных проектов мы сможем разработать и внедрить высокотехнологичные продукты и сервисы, которые повысят эффективность бизнес-процессов и будут полезны как сотрудникам, так и миллионам наших клиентов по всей стране», – отметил Алексей Смирнов, член правления, финансовый директор «Почта банка».

По словам вице-президента, директора по информационным технологиям «Почта банка» Ивана Карпова, в условиях новой экономики также на первый план выходят вопросы импортозамещения и технологического суверенитета.

«Сотрудничество с ведущей российской IT-компанией будет способствовать скорейшему успешному решению целого ряда задач в сфере импортозамещения в IT», – отметил Карпов.

«Для группы Т1 цифровизация банковской деятельности – одно из приоритетных направлений. Именно в этой сфере появляются по-настоящему прорывные технологии. «Почта банк» входит в число ведущих отечественных финансовых организаций и выступает одним из первых клиентов, внедряющих наши вендорские продукты. Сейчас идет обследование существующей ИТ-инфраструктуры для инсталляции сразу нескольких отраслевых решений, что позволит ускорить их вывод на рынок», – отметил первый заместитель генерального директора группы Т1 Кирилл Булгаков.

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