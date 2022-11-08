Клиентам «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной «упрощенки»

В системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Ак барс бизнес драйв» для клиентов малого и среднего бизнеса «Ак барс банка» стал доступен сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Им могут воспользоваться клиенты банка на территории Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей.

С 1 июля 2022 г. в этих регионах проводится эксперимент по введению специального налогового режима — автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). «Ак барс банк» в числе нескольких крупнейших федеральных банков присоединился к эксперименту и теперь официально включен в перечень уполномоченных кредитных организаций.

Обо всех нюансах применения АвтоУСН можно узнать на официальном сайте ФНС России.

Главные преимущества нового режима: освобождение от налоговой и большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды. Применяющие его налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов; налоги рассчитываются автоматически налоговым органом исходя из доходов и расходов по данным онлайн-касс, информации от уполномоченных банков и сведений, которые клиент самостоятельно указал в личном кабинете ФНС; часть функций налоговых агентов по исчислению НДФЛ выполняет банк; не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения форматов деклараций; отчетность в государственные внебюждетные фонды упрощается.

«Малые и средние предприниматели – один из ключевых для «Ак барс банка» сегментов клиентов. Мы давно и активно работаем с малым бизнесом в регионе, понимаем его потребности и стремимся стать для него основным финансовым партнером, предлагая лучшие на рынке и самые востребованные решения. Мы видим в сервисе АвтоУСН хорошую возможность снижения финансовых и административных издержек для бизнеса. Отказ от отчетности позволит экономить на услугах бухгалтерского и кадрового сопровождения, а вместе с нулевыми ставками по страховым взносам это будет хорошим подспорьем в ведении и развитии бизнеса», – отметил начальник управления транзакционного бизнеса «Ак барс банка» Ильдар Абдуллин.

«Федеральная налоговая служба уделяет большое внимание повышению удобства взаимодействия предпринимателей с государственными структурами. И налоговый режим АвтоУСН – тому пример. Совместно с банками, участвующими в эксперименте, мы делам возможным освобождение бизнеса от необходимости расчета налогов и обязанности представлять значительное количество отчетов в налоговую и внебюджетные фонды, позволяя ему заниматься развитием своего дела. Первые отзывы налогоплательщиков, уже применяющих АвтоУСН, подтверждают его востребованность у предпринимателей. Мы активно взаимодействуем с кредитными организациями и предпринимателями в целях его улучшения для создания максимально комфортных условий ведения бизнеса», – отметил Владимир Мальцев, начальник Управления оперативного контроля ФНС России.

Над проектом по созданию и развертыванию сервиса АвтоУСН работала команда специалистов банка и компании BSS. В ДБО «Ак барс бизнес драйв» (разработано на платформе Digital2Go компании BSS) реализована вся необходимая функциональность: постановка на учет АвтоУСН через ДБО, просмотр информации, разметка доходов и расходов налогоплательщика банком и клиентом, отправка этих данных в ФНС для определения налоговой базы, передача данных по сотрудникам в рамках НДФЛ.

Для приемки сервиса АвтоУСН в «Ак барс банке» рабочая группа, включавшая представителей налоговой, испытала его работу во взаимодействии с ФНС и подтвердила эффективность сервиса. Регулятор включил банк в перечень уполномоченных банков и разрешил ему подключать и обслуживать пользователей АвтоУСН.

«Проект оказался по-настоящему амбициозным, учитывающим все регуляторные нюансы режима АвтоУСН, необходимость оперативно вносить изменения в продукт при поступлении требований от регулятора. Но наша команда не испугалась этого вызова и успешно выполнила поставленную задачу», – сказал директор по развитию продуктов центра цифровых решений для бизнеса компании BSS Станислав Шилов.