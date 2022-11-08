«Диасофт» поможет автоматизировать получение торговой информации на финансовых рынках

«Диасофт» разработала продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» для автоматизации получения торговой информации о сделках с различными финансовыми инструментами.

Продукт позволяет получать торговую информацию о собственных и клиентских сделках банка на биржевых и внебиржевых рынках из различных источников (QUIK, фронт- и мидл- офисные системы, в перспективе – подключение к Московской и Санкт-Петербургской биржам) в режиме реального времени. Торговая информация обогащается, стандартизируется и предоставляется для использования внутренними и внешними системами-потребителями в едином бизнес-формате. Это упрощает бизнес-процессы бухгалтерского и внутреннего учета, подготовки отчетности банка, а также экономит время на сбор информации о сделках из разрозненных источников и ее очистку от дублирующихся данных.

Высокая производительность продукта соответствует требованиям ведущих игроков рынка: по результатам нагрузочного тестирования за 1 час была успешно обработана информация об 1 млн сделок. Возможности горизонтального масштабирования позволяют обеспечить и более высокие показатели производительности продукта.

Юлия Осипова, бизнес-архитектор программного продукта «Процессинг сделок на финансовых рынках» компании «Диасофт», сказала: «Продукт «Процессинг сделок на финансовых рынках» – это инструмент для централизованного получения актуальной торговой информации, которая может применяться для решения широкого спектра бизнес-задач. В частности, она используется в решениях для онлайн расчета НДФЛ и позиции клиента. Возможности продукта активно развиваются, в наших ближайших планах – реализация процесса сверки полученных данных с биржевыми отчетами».

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets и разработан в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке. Может использоваться как вместе с решениями «Диасофт», так и в сочетании с продуктами других вендоров.