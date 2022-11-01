Трастбанк запустил текстового бота на русском и узбекском языках

Частный акционерный банк Трастбанк (Республика Узбекистан) сообщил о запуске виртуального ассистента. Бот размещен в веб-виджете на сайте банка. Он отвечает на русском и узбекском языках на входящие запросы клиентов по работе с картами, кредитами, депозитами, а также на вопросы по общим тематикам (адреса отделений и банкоматов, часы работы и др.). При этом робот понимает узбекский текст как на кириллице, так и на латинице.

Трастбанк вскоре планирует расширить возможности виртуального ассистента и запустить его в голосовом канале. Вначале робот будет общаться с клиентами на русском, а в дальнейшем начнет консультировать и на узбекском языке.

Также в планах банка запуск исходящей линии «софт коллекшн» – робот будет обзванивать тех, кто просрочил оплату по кредиту и напоминать о необходимости погасить задолженность. В разработке запуск других сценариев исходящих обзвонов, например, предложение клиентам продуктов банка. В перспективе банк рассматривает также внедрение голосовой биометрии и сложных сценариев в процессах обслуживания на входящей линии, например, запрос остатка по счету, информация по выданному кредиту и т.п.

В основе внедряемых речевых решений в Трастбанке лежит омниканальная диалоговая платформа швейцарской компании Spitch. Она покрывает все потребности в речевых технологиях, а ее компоненты бесшовно интегрированы друг с другом. Это позволяет внедрять их все вместе или по отдельности, а также поэтапно подключать к единому ядру и использовать раннее накопленный опыт взаимодействия с клиентами. Например, при первоначальном внедрении виртуального ассистента в тексте в дальнейшем можно легко и быстро подключить голосовой канал, а весь накопленный объем знаний, тематик, сценариев повторно использовать в голосе.

«Внедрение речевых технологий позволяет Трастбанку трансформировать клиентский путь, выстраивая интуитивно понятные бизнес-процессы и повышая качества обслуживания клиентов. Большое преимущество реализованного решения – его зрелость, основанная на широком международном опыте, наработанном в проектах в разных отраслях и глобальных компаниях», – сказала директор по работе с ключевыми клиентами компании «BSS Узбекистан» Екатерина Савина.