«Тинькофф» открыл свою экосистему для сторонних платежных сервисов

«Тинькофф» объявил об открытии своей экосистемы для подключения платежных сервисов от других игроков рынка: первым стал Yandex Pay.

Подключение Yandex Pay к экосистеме «Тинькофф» расширит возможности покупателей (как клиентов, так и неклиентов «Тинькофф») для моментальной оплаты товаров и услуг в интернете. На текущий момент платежи через Yandex Pay уже доступны более чем в 5 тыс. онлайн-магазинов, принимающих оплату через «Тинькофф кассу».

Yandex Pay пополнит список других платежных инструментов «Тинькофф кассы» для клиентов и неклиентов «Тинькофф», которые позволяют быстро и удобно проводить оплату в онлайне: Tinkoff Pay, Система быстрых платежей (СБП), сервис «Долями», оплата по ссылке, по клику с сохраненной карты и т.д.

В мае «Тинькофф» запустил собственный сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который объединил лучшие платежные технологии и финтех-решения экосистемы «Тинькофф» как для покупателей, так и для продавцов.

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф кассы», сказал: «На рынке появляются новые платежные решения от разных игроков, но они, как правило, работают в пределах своих закрытых экосистем — это не очень удобно пользователям. Мы в «Тинькофф» строим открытую экосистему и хотим прежде всего дать клиентам лучший сервис и максимум возможностей для оплаты товаров и услуг. Чем больше у пользователя вариантов оплаты, тем ему удобнее. Поэтому мы подключили Yandex Pay и готовы обсуждать интеграцию Pay-решений других участников рынка. «Тинькофф касса» уже поддерживает 9 различных способов оплаты, за счет этого растет количество успешных покупок. Мы видим, как растет платежная конверсия благодаря Pay-сервисам: Tinkoff Pay повышает долю успешных операций на 30% по сравнению с оплатой банковскими картами».

Теперь Yandex Pay работает на сайтах, использующих «Тинькофф кассу» — сервис для приема оплаты в интернете. Для совершения платежа Yandex Pay использует карты, которыми пользователи уже расплачивались ранее в Яндексе. Сервис предложит на выбор имеющиеся карты, благодаря чему их реквизиты не нужно будет вводить вручную. Данные надежно защищены: вся информация передается в зашифрованном виде. При покупках через Yandex Pay начисляется такой же кэшбэк, как и при оплате картой. В Yandex Pay можно добавлять карты любых российских банков.

«Тинькофф касса» полностью обеспечивает подключение Yandex Pay: магазину не нужна регистрация в нескольких местах, достаточно просто нажать на кнопку в личном кабинете — и новый способ оплаты добавится автоматически. Чем больше инструментов оплаты, тем выше конверсия в покупку.