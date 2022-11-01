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RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП

R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы судебных приставов о ходе исполнительного производства. Пользователям доступно как оформление подписки, так и отправка запросов в ФССП.

Согласно федеральному закону №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (согласно ст. 4 п. 22 раздела 9 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») банки до конца 2022 г. в обязательном порядке (раньше это было лишь рекомендацией) должны для информационного обмена с ФССП использовать именно СМЭВ.

С появлением новой функциональности модуль «RS-Connect. Обмен с ФССП» покрывает потребности кредитных учреждений в информационном обмене с Федеральной службой судебных приставов, позволяя не только получать всю необходимую информацию об исполнительном производстве, но и автоматизировать работу по запросам должностных лиц в ФССП (своевременно формируя ответы на них) и по постановлениям об ограничении или аресте (автоматически передавая информацию в банковские системы и при необходимости формируя уведомления об их исполнении). Таким образом, все требования регулятора в модуле учтены.

«Своевременно получая необходимые сведения о ходе исполнительного производства, банк как взыскатель может контролировать действия судебных приставов, прогнозировать взыскание долга и отслеживать поступления взысканных средств. Учет данной информации в работе позволит существенно снизить риски при работе с клиентами», — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab.

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