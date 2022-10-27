Модульбанк подключился к доверенной зоне СБП

Модульбанк подключился к доверенной зоне Системы быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка смогут принимать платежи за свои товары и услуги по QR-кодам, используя сервисы других участников СБП — не только банков, но и компаний-агентов. Одним из первых агентов, с которым Модульбанк настроил интеграцию, стал QRService.

«QRService, как один из агентов, дополняет функциональность сервисов для приема оплаты от Модульбанка и позволяет предпринимателям принимать моментальные бесконтактные платежи за свои товары и услуги по QR-коду», — сказала Евгения Васильева, директор Модульбанка по продуктам.

Также сервис дает возможность управлять торговыми точками, персоналом и номенклатурой, формировать фискальные документы в электронном виде в соответствии с 54-ФЗ и передавать электронные чеки покупателю.

«QRService — очень гибкое и эффективное решение. В результате клиент банка получает суперсервис — простое решение для розницы и интернет-эквайринга с супервозможностями», — сказал генеральный директор компании «Куарсервис» Андрей Федорец.

QRService поддерживает интеграцию с разными кассовыми решениями через системы управления предприятием. Уже реализованы интеграции с системами автоматизации кафе и ресторанов R_Keeper, iiko, системой управления гостиницами Libra Hospitality, решениями на платформе «1С» и другими.

Кроме этого, интеграция с сервисом лояльности Benefitty позволит клиентам Модульбанка получить доступ к аналитическим данным о покупательском поведении, что даст возможность привлекать новых и удерживать текущих потребителей своих товаров и услуг.