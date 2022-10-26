Сбербанк запустил автоматическое формирование платежных поручений в интернет-банке для предпринимателей

Интернет-банк для предпринимателей «Сбербизнес» научился распознавать рублевые счета и автоматически формировать платежные поручения для контрагентов.

Предпринимателю достаточно зайти в раздел «Платежные поручения» и загрузить в специальную форму счет на оплату в формате pdf, jpg, jpeg или png. Сервис проанализирует документ и сформирует заполненное платежное поручение. Останется лишь проверить корректность данных, подписать поручение и отправить его в банк. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Раньше данные приходилось переносить вручную, что занимало много времени и порой приводило к ошибкам. Теперь скорость перевода средств между контрагентами вырастет, а число платежей по неверным реквизитам сократится.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Интернет-банк должен быть удобным и интуитивно понятным, чтобы разобраться во всех его возможностях можно было моментально. Именно таким мы создавали “Сбербизнес” и каждый день продолжаем его совершенствовать. Автоматическое распознавание счетов и формирование платежек сэкономит время наших клиентов, упростит им жизнь и поможет сосредоточиться на развитии бизнеса и других важных вещах».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.