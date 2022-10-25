Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр ИТ-компаний

Модульбанк запустил консультации для предпринимателей, которые хотят попасть в реестр ИТ-компаний и получить от государства льготы и преимущества. Для пользователей «Модульбухгалтерии» от Модульбанка первая консультация бесплатна.

В государственную программу поддержки ИТ-отрасли входят льготы для бизнеса и его сотрудников. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, запрет на проведение плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранцев и отсрочки для сотрудников от призыва на военную службу.

Получить статус ИТ-компании может только юридическое лицо. Для включения в реестр нужно соответствовать строгому набору требований, и полученный статус нужно будет регулярно подтверждать. Модульбанк помогает оперативно оформить статус ИТ-компании и в дальнейшем сопровождает процедуру переаккредитации. Доступны одна бесплатная консультация или полное сопровождение.

«Когда к нам обращается клиент, мы рассказываем ему о критериях, которым его компания должна соответствовать. Есть разные нюансы: когда компания была зарегистрирована, есть ли у нее собственное программное обеспечение. Мы указываем на то, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий нужно будет придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга очень востребована, потому что аккредитация дает возможность получения существенных налоговых льгот, а также возможность для сотрудников и директора получить отсрочку от мобилизации», — сказал Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.