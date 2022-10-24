«МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на карты «Спитамен банка»

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенных денежных переводов без комиссии по номеру телефона на карты «Спитамен банка» Таджикистана. Пополнить карты «Спитамен банка» можно в мобильном приложении «МТС банка» с карт любых российских банков, со счета электронного кошелька МТС, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС.

Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте. «МТС банк» не взимает комиссию за перевод денежных средств. Максимальная сумма разового перевода составляет 400 тыс. руб.

Как перевести деньги в приложении «МТС банка»: откройте раздел «Платежи»; в блоке «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; в поисковой строке введите: «Спитамен банк Таджикистан»; ведите номер телефона получателя, а также сумму перевода.

«Партнерство с одним из крупнейших банков Таджикистана – «Спитамен банком» − ещё один важный шаг на пути к созданию безбарьерных экосистемных финансовых сервисов для широкого круга пользователей, − сказал лидер стрима «Денежные переводы» «МТС банка» Кирилл Пальчун. − В перспективе до конца текущего года «МТС банк» планирует запуск трансграничных переводов в страны СНГ через Систему быстрых платежей».

«Спитамен банк» активно сотрудничает с российскими банками для обеспечения бесперебойного и качественного финансового сервиса для наших соотечественников. Эффективное взаимодействие с «МТС банком» выводит сервисы «Спитамен банка» на новый уровень, поскольку расширяет возможности клиентов для мгновенного пополнения счетов и карт Спитамен банка», − сказал начальник департамента банковских карт «Спитамен банка» Дилшод Исхаков.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и «Гранат». Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.