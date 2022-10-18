Запущен единый зашифрованный онлайн-кабинет для банков и девелоперов

До сих пор банки и застройщики страдали от дискоммуникации, необходимости работать в разных системах и мессенджерах, зашифровывать документы перед пересылкой по почте. Сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal.pro упрощает эту процедуру с помощью уникального функционала трехсторонней сделки – общего рабочего кабинета для банка и застройщика с участием покупателя. В системе уже подключено 50+ банков, а сами кредитные организации смогут работать с любым российским застройщиком. Об этом CNews сообщили представители SmartDeal.

Раньше документы по электронной сделке формировал кто-то один: либо банк, либо застройщик (брокер). Основная сложность такой процедуры крылась в том, что и банк, и застройщик работали в системе SmartDeal.pro изолированно друг от друга. Они могли посылать друг другу разные запросы и документы либо внутри системы, либо по почте/через мессенджеры, но это долго и неудобно. В особенности, если вдруг в сделке не хватает каких-то документов или не готовы УКЭП, то процедура удлинялась. Кроме того, пересылать документы по мейлу или в мессенджерах небезопасно.

Новый функционал SmartDeal.pro позволяет и банку, и застройщику работать совместно по одной и той же сделке в едином безопасном пространстве. Теперь банк может пригласить застройщика в сделку или наоборот, девелопер – кредитную организацию. Вместе в режиме реального времени они будут видеть все, что происходит на каждом этапе: выпущены ли электронные подписи, собраны ли документы, подписан ли договор, а когда придет ответ от Росреестра, оба получат уведомления от системы, смогут скачать комплект документов и тут же произвести взаиморасчеты.

Кроме того, в сервис трехсторонней сделки подключено мобильное приложение для покупателей, с помощью которого клиент сможет оформить себе УКЭП, сможет скачать архив своих документов, а также будет получать все необходимые уведомления по сделке.

Для банков: Защищенный канал для работы с любым застройщиком России (ГОСТ, аппаратное/программное шифрование, лицензия ФСБ № 18388 Н от 23-04-21). Омниканальный чат с застройщиком. Дополнительный доход от выпуска УКЭП и идентификации покупателя. Контроль каждого шага сделки в режиме онлайн, отслеживание статусов. Мгновенный доступ к архиву документов.

Для девелоперов: Единый интерфейс для прямого взаимодействия с 50+ банками России. Банк идентифицирует личность покупателя и выпускает УКЭП. Омниканальный чат со специалистом каждого банка. Автоматизированное информирование покупателя о необходимых действиях. Мгновенный доступ к архиву документов.

«На этом этапе мы серьезно упрощаем и ускоряем банкам и девелоперам сложную бюрократическую процедуру оформления недвижимости за счет прямой интеграции нашего сервиса с Росреестром, – сказал директор по развитию SmartDeal.pro Михаил Светлышев. – Кроме того, процент сбоев и отказов в нашей системе практически стремится к нулю за счет оперативной техподдержки клиентов и дружественного интерфейса. Безопасно, удобно и оперативно».

В SmartDeal уже работают 50 банков, брокерские и риэлторские агентства. Кроме того, через сервис трехсторонней сделки можно работать с любым российским застройщиком. Трехсторонняя сделка позволит участникам рынка взаимодействовать друг с другом через SmartDeal в едином интерфейсе в режиме онлайн.

Пока функционал трехсторонней сделки находится в пилотном режиме. Полностью перевести на новый функционал в 2022 г. SmartDeal планирует ограниченное количество компаний.

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SmartDeal – это цифровой облачный сервис регистрации сделок в Росреестре для банков, застройщиков и агентств недвижимости. Интегрирован с электронными сервисами Росреестра, работает через обычный браузер, а набор специализированных библиотек позволяет легко интегрироваться в любую информационную систему. Сервис SmartDeal.pro позволяет: выпускать электронные подписи (УКЭП); формировать пакет документов для регистрации сделки; автоматически оплачивать госпошлину; отправлять документы в Росреестр; получать документы, подтверждающие право владения недвижимостью.