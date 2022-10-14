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ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов

ВТБ провел четвертый онлайн-хакатон More.Tech 4.0 для ИТ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров, где участники решали актуальные задачи по веб-разработке и анализу данных. В 2022 г. было подано свыше 2000 заявок на участие, что почти на треть превысило аналогичный показатель прошлого года. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн руб. приняли участие 845 лучших ИТ-специалистов в составе 208 команд.

«В рамках хакатона было представлено много достойных решений, и выбрать среди них шесть лучших было непростой задачей. При выборе победителей, прежде всего, мы ориентировались на функциональность продукта, качество кода и презентацию самих идей. Крайне важно сделать не только хороший продукт, но и продать его потенциальному инвестору. Мы рассчитываем, что решения участников будут интересы не только в рамках хакатона, но смогут найти применение и в реальной жизни, для реальных пользователей», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

Под кураторством экспертов ВТБ участники пробовали свои силы в программировании в рамках двух треков. Web-трек предполагал разработку web-сервиса с элементами геймификации для вовлечения сотрудников во внутрикорпоративные активности банка ВТБ. В data-треке велась разработка профильной ленты бизнес-новостей банка. Всего в ходе хакатона было разработано 166 решений: 84 в web-треке и 82 в data-треке.

В суперфинал вышли 24 команды. Трех победителей в каждом треке, представивших самые интересные решения, определило жюри.

В web-треке победители разработали оригинальные мотивационные механики для внутрикорпоративных активностей банка ВТБ, которые позволяют не только заинтересовать сотрудников расти, но и сплотить команды в достижении общих целей. Жюри отметили также качественное графическое оформление интерфейса портала, предложенное участниками.

В треке data жюри выбрали команды, которым удалось использовать алгоритмы искусственного интеллекта для автоматизированной обработки текста и создания гибкого информационного дайджеста, что позволяет формировать контент под любой запрос пользователя.

Команды-победители получили денежные призы от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. А первые 300 участников, загрузивших свои решения на платформу хакатона More.Tech 4.0, получили фирменные подарки от ВТБ.

Помимо решения задач у участников была возможность присоединиться к двум митапам по проведению онлайн и офлайн UX-исследований, а также по управлению frontend решениями с помощью backend’a. Также для участников была организована онлайн-игра «Game of Pro» — пошаговая ролевая стратегия, направленная на развитие навыков планирования и отработку методологий Scrum и Agile.

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