«Банк Синара» расширил использование Naumen Service Desk для соответствия требованиям Центробанка России

Банк «Синара» (ранее — «СКБ-банк») модернизировал систему управления ИТ-инфраструктурой, расширив использование линейки продуктов Naumen: Naumen Service Desk, Naumen Business Service Monitoring и Naumen Project Ruler. Об этом CNews сообщили представители Naumen. Флагманское решение Naumen SD автоматизировало широкий пул процессов — от управления конфигурациями и событиями до обработки запросов на услуги ИТ-службы. Благодаря решению банк ведет учет операционных рисков, связанных с информационными системами организации, в соответствии с требованиями Центробанка России.

Банк «Синара» реализовал на базе Naumen SD зонтичный мониторинг ИТ-систем организации. С помощью решения автоматизирован процесс управления событиями и рисками в ИТ-инфраструктуре, конфигурациями и IP-адресами. Помимо этого Naumen SD интегрирован с рядом систем мониторинга — как сторонними ИТ-решениями, так и собственной разработкой банка. В итоге существенно повысилась скорость реакции на инциденты.

Отдельным направлением проекта стала модернизация процесса обработки обращений как от клиентов, так и от сотрудников МФЦ через портал самообслуживания: запросы поступают в систему и автоматически направляются исполнителям. На портале реализован интеллектуальный поиск, который упрощает взаимодействие с ИТ-решением.

В банке также внедрена система управления проектами, которая позволяет устанавливать правила выполнения заявок и отслеживать показатели качества оказанных услуг. Для удобства контроля качества и скорости обработки обращений в ИТ-решении настроена новая отчетность в виде дашбордов.

«Набор продуктов Naumen, тесно интегрированный между собой и объединенный в единое решение по управлению ИТ-процессами банка "Синара", позволяет не только решать текущие операционные задачи ИТ-менеджмента, но и исполнять требования регуляторов в части управления рисками, клиентского обслуживания и надежности ИТ-систем банка. Сотрудничество Naumen с банком "Синара" продолжается уже больше 15 лет», — отметил Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.

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Группа Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.