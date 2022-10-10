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Клиенты Сбербанка в СЗФО купили товаров на 17 млрд рублей через сервис SberPay

С начала 2022 г. клиенты Сбербанка совершили через платежный сервис SberPay онлайн-покупки на общую сумму свыше 17 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. С начала 2022 г. количество транзакций увеличилось в 10 раз по отношению к 2021 г.– до 21 млн.

«Платежный сервис SberPay был представлен в 2020 г.и с тех пор интерес пользователей к нему только растет. Для покупателей он полностью безопасен, так как при онлайн-шопинге нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера или в кошельке. А продавцам сервис позволяет повысить конверсию покупок, а значит увеличить прибыль компании», — отметил Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Если оплачивать покупки онлайн через SberPay, то можно выбрать любую из имеющихся карт для оплаты, причем остаток по карте виден сразу, а не тогда, когда операция уже отменилась из-за недостатка средств на ней. Также можно не бояться кражи персональных данных — больше не нужно вводить данные карты на сайтах интернет-магазинов и платежных сервисов, они остаются в защищенной системе Сбербанка. Пользоваться SberPay клиенты могут бесплатно, не придется и тратить время на ввод данных карты и ждать подтверждения по SMS.

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Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает в 11 регионах РоссииСанкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

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