Softline представила платежное ПО «Скай технолоджис» для приема безналичных платежей

Softline представила инновационное платежное программное обеспечение «Скай технолоджис» для организации приема безналичных платежей, сообщили CNews представители Softline.

Инновационные платежные решения компании-разработчика в сфере финансовых технологий «Скай технолоджис» вошли в портфель поставщика ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline. Теперь Softline сможет предложить своим клиентам из банковской сферы современные программные продукты для организации приема безналичных платежей.

ПО «Скай технолоджис» работает на более чем 20 популярных брендах и типах терминалов для оплаты. Платежные решения от «Скай технолоджис» включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и соответствуют всем требованиям безопасности. Среди продуктов «Скай Технолоджис» можно выделить несколько ключевых решений.

Среди них мультивендорное кроссплатформенное программное обеспечение для POS-терминалов – управляющее ПО. Отвечает за корректную работу всех платежных операций, стабильность приема платежей на устройстве и скорость обмена данными с платежным шлюзом и остальными системами. ПО предназначено для POS-терминалов разных вендоров, начиная от классических терминалов на Linux и заканчивая smart-терминалами на базе Android. Архитектура ПО позволяет на его базе быстро создавать специализированные клиентские решения для различных сегментов бизнеса, например ПО для предприятий сферы HoReCa с самым полным функционалом работы с заказом и приемом чаевых. ПО прошло сертификацию со всеми вендорами процессинговых систем, и поддерживает все самые актуальные релизные политики НСПК, например операции с чаевыми и электронными сертификатами. Софт интегрирован со всеми популярными товароучетными системами, и список систем интенсивно расширяется.



Второе решение – система параметризации терминалов SkyMDM – многофункциональная система по управлению и конфигурированию платежных устройств: как классических POS-терминалов, так и смарт-Android решений. Система позволяет гибко настраивать параметры работы устройства и вести онлайн-мониторинг работы всех программных решений, оптимизируя операционные действия инженеров, расширяя возможности банков и отвязывась от конкретного «железа». SkyMDM дает возможность управлять большим количеством разных вендоров – и все в рамках одной системы, в едином интерфейсе.

Третье – система удаленной загрузки криптоключей SkyRKM, которая позволяет дистанционно провести дистрибуцию ключей шифрования на конечное устройство, не прибегая к физическому присутствию инженера и отправке устройства в банк для настройки в «секретной комнате», как это принято в классической схеме прогрузки. SkyRKM имеет уникальную интеграцию с процессинговыми системами, и отвечает всем требованиям безопасности, в том числе, продукт прошел сертификацию PIN-Security.

Программные продукты «Скай технолоджис» внедрены и используются в ТОП-10 банков-эквайеров России. Они также имеют дополнительный функционал на базе основного платежного ПО, который решает задачи различных сфер предпринимательства. Например, выдача виртуальных карт через POS-терминал, проведение скоринга, выдача кредитов и микрозаймов, оплата чаевых и другой функционал.

«Современный рынок платежных технологий достаточно развит. К примеру, Россия стала одной из первых стран, в которой запустились бесконтактные платежи. Активно растет вариативность сфер бизнеса – а это значит, что растет и потребность в новых современных платежных решениях. С учетом многообразия моделей, доступных на рынке, как никогда становится актуальным вопрос качественного программного обеспечения, которое работало бы на любом устройстве. Поэтому мы создали мультивендорный софт, который уже поддерживает работу с устройствами более чем 20-ти различных производителей терминалов. Для российского банковского сегмента это дает широкие возможности по расширению линейки платежных устройств, предлагаемых клиентам, а также предлагает использовать более точечный подход к нуждам бизнеса каждого конкретного клиента. Ведется активная работа над развитием продуктов, поэтому, несмотря на стремительное изменение рынка, мы можем легко адаптировать софт под любую новую платформу за счет гибкой архитектуры решения», – отметил генеральный директор Александр Шпет «Скай технолоджис».

«Всего за четыре года работы "Скай технолоджис" удалось подключить около 20 банков-клиентов, которые отмечают удобство и универсальность продуктов. При этом российский рынок насчитывает около 300 банков, что открывает достаточно большие перспективы для роста. Кроме того, рынок FinTech постоянно расширяется, и у нас есть все возможности для развития продуктов не только в РФ, но и в странах СНГ», – заключила Юлия Курышева, вице-президент Softline E-commerce.