«Тинькофф» выпустил карты с бесплатным обслуживанием в дизайне картин Третьяковской галереи

«Тинькофф» выпустил дебетовые карты Tinkoff Black лимитированной коллекции — в дизайне картин из Третьяковской галереи. До 16 октября 2022 г. клиенты смогут заказать карту с дизайном известных картин музея и вечным бесплатным обслуживанием от «Тинькофф», сообщили CNews представители банка.

Клиенты могут выбрать один из пяти вариантов дизайна с изображением известных картин: «Демон сидящий» Михаила Врубеля, «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Аленушка» Виктора Васнецова.

Виртуальная карта (помимо физической) в соответствующем дизайне также будет отображаться и в мобильном приложении «Тинькофф». Дебетовые карты Tinkoff Black лимитированной коллекции с вечным бесплатным обслуживанием можно будет оформить с 3 по 16 октября 2022 г. на специальном сайте.

Действующие клиенты смогут перевыпустить карты или заказать дополнительные карты в дизайне картин Третьяковской галереи, банк за это может взимать плату, размер которой будет указан в мобильном приложении/интернет-банке. Тираж карт ограничен.

Новым клиентам, оформившим карты с 3 по 16 октября 2022 г., будет доступно вечное бесплатное обслуживание, а также другие преимущества карт Tinkoff Black: до 15% кэшбэка за покупки в четырех выбранных категориях на выбор, до 30% кэшбэка за покупки у партнеров экосистемы, а также доход на остаток до 6% годовых.

«Мы рады вновь видеть "Тинькофф банк" в числе наших партнеров, — отметила Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе. — Ранее мы уже запускали совместный проект T Lates, который был направлен на знакомство с искусством через необычные художественные практики, и который буквально с первых дней полюбился посетителям галереи. Сегодня мы продолжаем развивать наше сотрудничество и предлагаем взглянуть на знакомые шедевры по-новому, делая их частью своей повседневной жизни. Также в рамках проекта мы приглашаем стать частью сообщества проекта «Моя Третьяковка» и расширить свои знания о русском искусстве. Сегодня в виртуальной галерее на платформе представлено более 4 000 произведений из коллекции музея».

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