Клиентам «Сберлизинга» теперь доступно подписание ряда документов с помощью SMS

Для удобства клиентов «Сберлизинг» внедрил новый сервис – подписание некоторых документов с помощью простой электронной подписи (по SMS-коду). Об этом CNews cообщили представители «Сбербанк лизинга».

Чтобы воспользоваться новой опцией, участники сделки должны зарегистрироваться в личном кабинете. После подтверждения регистрации необходимо присоединиться к электронному документообороту и выбрать один или оба способа: подписание с помощью SMS-кода или усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

В процессе могут участвовать не только лизингополучатели, но и поставщики.

На данный момент в новой системе работают семь региональных филиалов: Московский, Северо-Западный, Среднерусский, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Поволжский, Юго-Западный. Остальные планируют подключиться в течение октября 2022 г..

В ходе тестирования новый сервис был высоко оценен клиентами – порядка 50% сделок было подписано через SMS.

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«Сберлизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 г.. По итогам 2021 г.занимает первое место по объему нового бизнеса (250 млрд руб.) согласно результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Входит в топ-20 лизинговых компаний Европы по версии европейской ассоциации Leaseurope. Компания присутствует во всех регионах страны, оформление лизинговой сделки возможно в любом отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.