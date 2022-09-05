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«Сбер» запустил маркетплейс ОСАГО для юрлиц и ИП

«Сбер» запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО для юридических лиц сегмента малого и микробизнеса. Оформить полис можно в одной из 12 страховых компаний — партнеров сервиса, в том числе в «Сберстраховании». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оформить полис ОСАГО, клиенту необходимо указать на маркетплейсе регистрационный знак транспортного средства и ИНН юридического лица. После этого система позволит в режиме онлайн сравнить предложения в нескольких страховых компаниях и подобрать наилучший вариант. Оплатить полис можно банковской картой. Электронный полис будет отправлен клиенту на электронную почту в течение 30 минут после оплаты.

«Сбер» уже обладает значительным опытом в сфере страховых маркетплейсов. С 2020 г. банк развивает маркетплейс по ОСАГО для физлиц. Автовладельцы могут приобрести полис, сравнив условия страховщиков — партнеров площадки и выбрав для себя оптимальное предложение. Совокупные сборы сервиса уже превысили 2,3 млрд руб.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Государство сегодня активно поддерживает малый бизнес, предлагая различные льготы и меры поддержки. “Сбер”, как крупнейший банк с большим количеством клиентов сегмента ММБ, отлично понимает их нужды и поддерживает вектор на снижение административных барьеров. Запуск работы маркетплейса ОСАГО для юрлиц и ИП — знаковый шаг на этом пути. Представителям небольших организаций больше не нужно обращаться в офисы разных страховщиков за предложениями, вновь и вновь заполняя одни и те же данные. Теперь получить предложения основных игроков рынка и сравнить их условия, выбрав наиболее оптимальные, можно онлайн за несколько минут».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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