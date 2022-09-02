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МТС и «МТС банк» расширили спектр финансовых услуг в мобильном приложении «Мой МТС»

МТС и «МТС банк» расширили аудиторию и возможности финансовых сервисов мобильного приложения «Мой МТС» – теперь во вкладке «Финансы» клиенты экосистемы МТС смогут совершать переводы, открывать банковские продукты и расплачиваться виртуальными картами, а обновленный дизайн раздела упростил навигацию и повысил удобство пользования. Большинство сервисов раздела «Финансы» доступно всем пользователям приложения «Мой МТС», а не только клиентам «МТС банка».

«Мой МТС» – основное мобильное приложение для управления услугами и сервисами экосистемы МТС, позволяющее оплачивать мобильную связь, домашнего интернета и ТВ, подключать различные опции и подписки, в том числе на онлайн-кинотеатр Kion, сервис «МТС Music» и другие сервисы.

С расширением функциональности приложения пользователь «Мой МТС» может выпустить кредитную, дебетовую или виртуальную карту «МТС банка», а также открыть брокерский счет. При этом виртуальную карту не нужно дополнительно загружать в мобильное приложение «МТС банка», она загружается непосредственно в приложение «Мой МТС». Для оплаты товаров и услуг с телефона на ОС Android виртуальную карту платежной системы «Мир» можно сразу добавить в платежный сервис Mir Pay в один клик. Пользователю доступна возможность скрыть баланс своей виртуальной карты с экрана телефона.

Также расширились опции по проведению платежей. Наряду с настройкой автоплатежей и оплатой мобильной связи абоненты МТС смогут оплачивать госуслуги, интернет, телевидение и телефонию, услуги ЖКХ, налоги и штрафы ГИБДД, парковки в Москве и Санкт-Петербурге, проезд по дорогам «Автодора», пополнять транспортные карты «Тройка», «Стрелка».

Еще одним нововведением в разделе «Финансы» стали сервисы денежных переводов. Прямо в приложении клиент экосистемы МТС может погасить свой кредит или кредит стороннего банка, отправить деньги за рубеж или перевести их по номеру карты. Пользователям доступны мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии, Армении, а клиентам «МТС банка» – и Турции. Осуществить платежи и переводы можно с карты любого банка, счета электронного кошелька или с лицевого счета абонента-физического лица МТС.

Приложением «Мой МТС» ежемесячно пользуются более 25 млн человек. «МТС банк» – основное звено финтех-вертикали экосистемы МТС для оказания финансовых и банковских услуг.

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