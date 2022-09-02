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«Дом.РФ» совместно с GlowByte внедрил российское решение для бизнес-планирования в банковском секторе

GlowByte завершила внедрение проекта консолидированного бизнес-планирования в «Дом.РФ» на базе российской платформы Optimacros.

Благодаря новой системе бюджетный и прогнозный процессы стали значительно быстрее — этого удалось добиться за счет перевода расчетов из многочисленных excel-файлов в специализированное программное обеспечение. Новая система охватывает весь процесс подготовки бизнес-плана — от сбора плановых бизнес-параметров до финальной визуализации прогнозных финансовых отчетов в разрезе всех дочерних компаний группы «Дом.РФ».

Реинжинирингу подверглись сценарное моделирование, ролевая модель и процессы согласования — это позволило внедрить процесс ежемесячного скользящего прогнозирования. Появилась дополнительная функциональность drill down, позволяющая получить необходимый уровень детализированной информации для принятия решений, повысить прозрачность расчетов и доверие к итоговому результату.

«Была проведена большая совместная работа: в процессе создания нового решения мы интегрировали множество систем, аккумулировали данные и института развития, и банка «Дом.РФ». Импортозамещение сейчас актуально для многих компаний, включая нашу, и решение Optimacros — полностью российский софт — отвечает нашим потребностям. GlowByte — надежный партнер, давно заслуживший наше доверие, и текущий проект не стал исключением. Он был продуманным, комфортным и эффективным. В перспективе планируем развивать внедренную платформу для ее использования и в других целях», — сказал заместитель директора подразделения «Контроллинг» «Дом.РФ» Максим Астахов.

Также благодаря автоматизации был расширен объем аналитик и разрезы представления данных. На основании разработанной «Дом.РФ» методики в системе было реализовано более 20 моделей прогнозирования финансовых показателей. Помимо этого, появилась интеграция с различными источниками финансовых данных, которая обеспечивает в том числе обратный поток полученного результата в системы управленческого учета. Это существенно ускорило процессы планирования и прогнозирования.

«За счёт поэтапно выстроенного проектного графика работа с блоками первого этапа в новой системе для сотрудников «Дом.РФ» происходила параллельно с внедрением и настройкой функциональных блоков последующих этапов, что позволило финансовому блоку глубоко изучить ПО и привыкнуть к специфике работы в нём ещё до завершения проекта, а нам как подрядчику получить по итогам первых этапов обратную связь, которую мы смогли учесть по ходу проекта и в тесном взаимодействие с командой Optimacros повысить бизнес ценность от внедрения системы», — отметил управляющий директор GlowByte Андрей Долгунин.

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