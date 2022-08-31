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«РТК-Солар» и «Диасофт» расширили функциональность банковского сегмента Национального киберполигона

«РТК-Солар» и «Диасофт» завершили проект по развитию инфраструктуры банковского сегмента Национального киберполигона, предназначенного для тренировки практических навыков защиты от кибератак на организации финансового сектора. Теперь на киберполигоне появилась функциональность учета платежных карт, что позволяет расширить количество сценариев учебных атак. В качестве инструмента для реализации новой функциональности был выбран программный продукт разработки компании «Диасофт».

«С начала года общее количество атак на российские организации возросло более чем в семь раз, и банки по-прежнему входят в число отраслей, наиболее подверженных кибератакам. Справиться с этим сложным вызовом можно, только регулярно оттачивая навыки защиты от киберугроз на практике. Чтобы обеспечить ИБ-специалистам финансовой отрасли возможность тренироваться в безопасных условиях, максимально близких к реальной жизни, мы постоянно развиваем банковский сегмент киберполигона. Новая функциональность поможет расширить сценарии тренировок и покрыть еще больше актуальных угроз, отрабатываемых на киберучениях», – сказал Андрей Кузнецов, заместитель директора Национального киберполигона компании «РТК-Солар» по научно-технической деятельности.

В рамках совместного проекта специалисты «РТК-Солар» и «Диасофт» также выполнили интеграцию программного обеспечения вендора, которое было установлено ранее, с используемой на киберполигоне системой дистанционного банковского обслуживания.

«В дополнение к основному фронту работ наши специалисты предоставили инструменты для масштабирования инфраструктуры. Это позволит проводить тренировки нескольких команд одновременно, оперативно разворачивая дополнительные экземпляры банковского сектора киберполигона. Для увеличения технических возможностей полигона и быстрого масштабирования его инфраструктуры мы используем программные продукты, разработанные в микросервисной архитектуре», – сказал Дмитрий Дядюра, директор департамента сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт».

Банковский сегмент Национального киберполигона представляет собой цифровую копию типовой инфраструктуры кредитно-финансовых организаций. Его создание было запущено на базе ресурсов «РТК-Солар» в 2020 г. в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Построение и развитие инфраструктуры банковского сегмента ведется в сотрудничестве с компанией «Диасофт». В дальнейших планах компании «РТК-Солар» – расширение функциональности банковского сегмента киберполигона в направлении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разработка новых сценариев учебных атак и развитие эмуляции банковской деятельности.

За время функционирования банковского сегмента Национального киберполигона эксперты «РТК-Солар» провели на его базе более 20 практических мероприятий для сотрудников Банка России, специалистов отрасли и студентов. Также он используется при проведении практических занятий для студентов в Университете «Сириус» в рамках образовательных интенсивов Финтех Хаба Банка России по финансовой кибербезопасности.

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