«МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции

«МТС банк» объявил о расширении функциональности сервиса мгновенного пополнения банковских карт и счетов с номиналом в турецких лирах любых банков Турции. «МТС банк» не взимает комиссию и начисляет 1% кешбэка от суммы перевода.

Пополнение турецких банковских карт и счетов возможно с карт «МТС банка», со счета электронного кошелька «МТС деньги», а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. В дальнейшем планируется расширение возможностей по оплате картами сторонних банков. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией на стороне провайдера и зачислением в турецких лирах. «МТС банк» не взимает комиссию за отправление переводов. Комиссия в размере $3 вне зависимости от суммы перевода взимается с получателя перевода турецким банком. Минимальная сумма разового перевода составляет 3 тыс. руб., максимальная − 100 тыс. руб.

Как перевести деньги в приложении «МТС банка»: откройте приложение «МТС банка», перейдите во вкладку «Платежи»; в разделе «Оплата» нажмите на «Переводы в СНГ/Дальнее зарубежье»; выберите «Турция карты/счета»; введите IBAN счета/ карты получателя/фамилию, имя и телефон получателя, а также сумму перевода.

«МТС банк» начисляет кешбэк в размере 1% от суммы перевода. Кешбэк рассчитывается автоматически и начисляется за каждый платеж. Для новых клиентов действует специальное предложение: за первый перевод банк начисляет кешбэк в размере 200 руб.

«Мы последовательно расширяем сервисы денежных переводов за рубеж, выстраивая прямые отношения с партнерами, − отметил лидер стрима «Денежные переводы» «МТС банка» Кирилл Пальчун. − Сервис пополнения банковских карт и переводы на счета в любые банки Турции − важный этап развития сервисов в рамках экосистемы МТС».

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт», ArCa. Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим» и «Гранат». Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 18 стран.