CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей

ВТБ начинает прием заявок на API-хакатон, который банк проводит второй год подряд. Его участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API в двух параллельных треках. В этом году хакатон проводится при поддержке Финтех Хаба Банка России.

К участию приглашаются разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры, QA- и DevOps-специалисты. В рамках хакатона они смогут создать продукты на основе API или разработать инструмент обеспечения безопасности API. Пройти путь от презентации идеи до работающего прототипа командам помогут эксперты Платформы API ВТБ.

Финалисты разделят призовой фонд в размере 1,8 млн рублей, получат фирменный мерч и возможность выиграть обучение в образовательных программах Финтех Хаба Банка России.

«Первый хакатон показал, что внешние команды — ценный источник новых идей применения API и развития наших сервисов, несколько идей были почти сразу реализованы на платформе. В этом году мы вновь ждем талантливых разработчиков и аналитиков: гарантируем абсолютную свободу творчества (в рамках спецификаций) и поддержку команды ВТБ на всех этапах и, конечно, возможность выиграть денежный приз», — рассказал Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Подать заявку на участие можно до 25 сентября на официальном сайте API-хакатона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще