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Сбербанк снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса

Сбербанк объявил о том, что с 1 сентября 2022 г. снижает комиссию по SberPay QR для всех категорий бизнеса.

Новый тариф будет доступен: в личном кабинете в «Сбербизнесе» (раздел «Эквайринг», вкладка «Точки»); на сайте банка в онлайн-калькуляторе.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Видя растущую популярность сервиса среди партнёров и клиентов, мы хотим сохранить для торговых точек наиболее комфортные условия для приёма оплаты от клиентов и предоставить больше возможностей для повышения эффективности бизнеса, поэтому приняли решение снизить комиссию по SberPay QR с 1 сентября. SberPay QR — очень перспективный способ бесконтактной оплаты, выгодный для продавцов, удобный для покупателей и особенно актуальный сегодня в силу недоступности привычных ранее бесконтактных способов оплаты девайсами. Сегодня сервис даёт возможность расплачиваться смартфоном более чем в 500 тыс. торговых точках по всей стране, и их число продолжает расти. Бизнесу он позволяет снизить расходы на эквайринг и привлечь новых клиентов, а населению — оплачивать покупки, даже не имея с собой карты или наличных. При этом начисляются привычные бонусы от «Сберспасибо», а все транзакции проходят быстро и безопасно, ведь конфиденциальность персональных данных гарантирована».

Сервис SberPay QR позволяет расплачиваться смартфоном даже без поддержки NFC в торговых точках по всей стране. При оплате SberPay бонусы от «Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой, а саму карту с собой можно не носить — достаточно смартфона с приложением «Сбербанк онлайн».

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