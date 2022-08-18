Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства

Росбанк подключается к суперсервису «Строимдом» («строим.дом.рф»), благодаря которому любой гражданин России может фактически в один клик запускать строительство своего частного дома. Cответствующее соглашение было подписано между банком и «Дом.РФ».

Согласно документу, участие Росбанка в проекте позволит клиентам кредитной организации выбрать подходящий проект и в будущем получить онлайн ипотечный кредит на строительство частного дома.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения ипотечных ставок во втором полугодии 2022 г. с учетом последних решений по ключевой ставке Центробанка: к концу года ставки по рыночным программам могут опуститься до 9-9,5%. Это способствует оживлению спроса на ипотечном рынке, которое началось в июне и касается в том числе кредитов на индивидуальное строительство. В интересах клиентов «Росбанк дом» активно развивает сотрудничество с «Дом.РФ» и при помощи суперсервиса «Строимдом» повышает комфорт получения ипотеки онлайн для различных категорий жилья. Подписанное соглашение создает новые возможности для оперативного и очень удобного решения гражданами России вопросов строительства и приобретения в собственность частного жилья на привлекательных условиях», – отметил руководитель «Росбанк дом» Денис Ковалев.

«Суперсервис призван сократить сроки прохождения необходимых процедур при возведении частного дома, упростить процессы взаимодействия в процессе строительства и в конечном итоге будет способствовать принципиально новому развитию рынка жилищного строительства в России. Подписанное соглашение с Росбанком, а также присоединение кредитной организации к суперсервису открывает возможность для населения страны выбрать уже одобренный банком типовой проект частного дома, чтобы в дальнейшем получить на единой площадке онлайн ипотечный кредит. В свою очередь банк получит возможность увеличить долю проектов индивидуального строительства в общем объеме ипотечных кредитов», – сказал управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

Сейчас на платформе представлены 445 проектов индивидуальных жилых домов, размещены данные о 86 проверенных подрядчиках со всей России. Кроме того, собрана базовая аналитика о возведении частного дома в разрезе регионов, доступна функция предоставления аналитики на основе размещенных проектов, карта проекта частных домов, а также ипотечный калькулятор.

Услугами суперсервиса «Строимдом» уже воспользовались более 30 тыс. россиян, пользователи портала получили более 3 тыс. консультаций по ИЖС. Чаще всего россияне пользовались суперсервисом, чтобы получить персональные советы по строительству дома, выбрать подрядную организацию, а также ознакомиться с типовыми решениями частных строений на территории страны.