Росбанк внедрил решение «Диасофт» по кредитованию юрлиц в своих филиалах

Росбанк и «Диасофт» завершили очередной этап масштабного проекта по замене core-системы для автоматизации кредитного обслуживания юридических лиц. В ходе проекта решение «Кредиты для юридических лиц», ранее установленное в Росбанке, было успешно тиражировано на все филиалы кредитной организации. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Программный продукт «Кредиты для юридических лиц» входит в состав платформы развития Digital Q.Corporate, которая была интегрирована в ИТ-ландшафт банка на первом этапе реализации проекта. Это дало дополнительные возможности для оптимизации процессов сопровождения кредитных договоров корпоративных клиентов и сократило time-to-market новых продуктов.

«Замена бэк-офисной системы Росбанка – это масштабный проект, который мы ведем практически полностью в дистанционном формате. Недавно мы завершили тиражирование продукта «Кредитование юридических лиц». Особенностью внедрения стало встраивание продукта в сложный ИТ-ландшафт банка и интеграция с разными внутренними системами – главной книгой через передачу бизнес-событий в Accounting Engine, хранилищем данных, системой дистанционного банковского обслуживания, кредитным конвейером и другими», – отметил Кирилл Тиханов, руководитель продукта «Кредиты и резервы» компании «Диасофт».

Кирилл Покладов, директор департамента ИТ корпоративного, инвестиционного и депозитарного бизнеса Росбанка: «Специалисты “Диасофт” совместно с экспертами нашего банка автоматизировали весь цикл кредитования юридических лиц во всех филиалах. Благодаря оптимизации процессов кредитования и переходу на платформу развития Digital Q.Corporate от “Диасофт” мы не только эффективнее выполняем текущие операционные задачи, но и автоматизировали бухгалтерский и кредитный учет в операционном блоке, а также получили современную технологическую основу для дальнейшего масштабирования и развития бизнеса банка. Уже сейчас мы активно наращиваем функциональность ИТ-системы и готовимся к запуску продуктов для автоматизации ведения договоров банковского счета».

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Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 80 тыс. активных клиентов малого бизнеса и более 11 тыс. активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 62 регионах России. Сеть банка насчитывает более 220 отделений и 33 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных.

«Диасофт» – российский разработчик ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. За 31 год компанией накоплен опыт разработки, внедрения и сопровождения ИТ-систем. Ежегодно «Диасофт» реализует более 250 ИТ-проектов.