«Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах

Банк «Кубань кредит» внедрил новую функциональность по распознаванию QR-кодов на электронных документах с помощью технологий Smart Engines. Воспользоваться решением можно в мобильном приложении банка.

Частным клиентам КБ «Кубань кредит» стала доступна новая технология распознавания QR-кодов, в том числе на электронных документах. Она была разработана специалистами компании Smart Engines. Реализация решения позволила повысить качество считывания данных по QR- и другим баркодам при выполнении платежных операций в мобильном приложении. Поставку программной библиотеки распознавания QR-кодов выполнили специалисты компании «Финсис». Новая функциональность позволяет совершать денежные переводы по Системе быстрых платежей (СБП), оплачивать коммунальные услуги и осуществлять другие платежи, выполнять покупки. Для этого достаточно навести камеру на QR-код или выбрать его изображение в галерее мобильного устройства. После считывания информации необходимые реквизиты для платежа или денежного перевода автоматически вносятся в платежную форму.

«Банк продолжает работу над увеличением функциональности своего цифрового пространства, – отметил руководитель департамента информационных технологий КБ «Кубань кредит» Максим Гречихо. – В этой связи особую значимость приобретает удобство пользования наиболее частыми финансовыми услугами. К примеру, сегодня наблюдается рост интереса к расчетам и платежам посредством QR-кодов. С учетом тенденции мы приняли решение внедрить в мобильное приложение банка технологии распознавания QR-кодов от компании Smart Engines».

«Мы создали продукт максимально широкого применения, который поддерживает распознавание одномерных и двумерных баркодов, – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. – Технология предоставляет пользователям высокую точность и скорость считывания, которая поддерживается, в том числе на бюджетных моделях смартфонов. Распознавание производится в видеопотоке или на фотографиях, а все вычисления выполняются на устройстве пользователя в реальном времени. При этом качественное распознавание обеспечивается даже в условиях плохого освещения, неудачного ракурса съемки или геометрических искажений, а также если код поврежден или имеет отклонение от стандарта».

Стоит отметить, что ранее «Кубань кредит» и компания Smart Engines реализовали совместное решение для автоматического распознавания с паспортов. Новый сервис позволил в два раза ускорить обслуживание клиентов при выполнении расчетно-кассовых операций, а также повысить качество данных по сравнению с ручным вводом.