«Почта банк» внедрил автоматизированную систему анализа текста FIS

«Почта банк» запустил автоматизированную систему анализа текста (FIS АСАТ) на базе no-code-платформы FIS Platform. Она предназначена для автоматизации работы специалистов службы безопасности с входящими запросами правоохранительных органов. FIS АСАТ позволяет на 30% сократить использование ручного труда, на 25% уменьшить сроки получения информации из смежных подразделений, на 47% увеличить контроль доступа к информации.

Внедрение системы заняло около трех месяцев. Как отметила кредитный директор «Почта банка» Ольга Степанова, этот проект является логичным продолжением многолетнего успешного сотрудничества банка с FIS. «Внедренная в 2018 г. система противодействия мошенничеству FIS Antifraud позволила банку в 2 раза быстрее распознавать мошеннические схемы. «Почта банк» ориентирован на развитие инновационных технологий и соответствие самым современным стандартам цифровизации, поэтому мы продолжили автоматизацию комплекса бизнес-процессов по выявлению рисковых событий», – сказала Степанова.

Директор по развитию FIS Амангелды Мамырбеков сказал: «Наши решения для банковской автоматизации зарекомендовали себя как весьма востребованные среди тех, кто заинтересован в умном анализе большого объема документации с целью повышения эффективности работы специалистов направления «риски». Мы предоставили «Почта банку» с клиентской базой более 20 млн человек важный инструмент для повышения производительности труда и минимизации временных затрат. За первый месяц подключения система уже обработала около 700 запросов».

Пользователи системы АСАТ могут содействовать расследованию внутренних и внешних угроз. Система проводит интеллектуальный анализ неструктурированных текстов (почта, e-mail, арбитражные документы и т.д.) для составления профиля объектов (физические и юридические лица) и документирования произошедших рисковых событий по каждому из них.

Благодаря внедрению системы банк планирует улучшить скорость обработки и подготовки информации по входящим запросам от правоохранительных органов, усовершенствовать единую информационную среду, а также общую методологию управления данными.